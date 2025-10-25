Logo Tgcom24
Garlasco, Marina Baldi sulle misurazioni antropometriche per Sempio: "Ci saranno differenze consistenti"

A "Quarto Grado" la nuova consulente di Andrea Sempio: "Ci sono i mezzi per poterle valutare"

25 Ott 2025 - 09:17
La genetista Marina Baldi, nuova consulente di Andrea Sempio, interviene a "Quarto Grado" parlando dei nuovi esami a cui il suo assistito si è sottoposto come le misurazioni antropometriche. "Ci saranno delle differenze consistenti, specie sulla camminata, ma penso che ci siano i mezzi per poterle valutare. Non credo che la dottoressa Cattaneo applichi quelle misure così" dice.

E sulle tracce ritrovate sotto le unghie di Chiara Poggi e il dna di Sempio commenta: "Rimango dello stesso parere aldilà dell'incarico. Potrebbe appartenere al ceppo familiare dei Sempio, tenendo conto che si tratta del cromosoma Y quindi assolutamente non identificativo del soggetto ma del ramo. Teniamo conto che siamo in un paese piccolo per questo l'idea che ho è più quella della contaminazione" conclude Marina Baldi.

