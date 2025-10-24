Delitto di Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche: "Sono assolutamente tranquillo"

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano per sottoporsi a delle misurazioni antropometriche. Lo ha reso noto, in un comunicato, Dentro la Notizia. Sarebbero state misurate le caviglie, i piedi, gli arti superiori, la statura e il peso del 37enne. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. Sempio è arrivato insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e dal consulente tecnico Armando Palmegiani. "Se sono tranquillo? Sì, sì, assolutamente, tutto bene", ha detto il 37enne all'uscita dall'istituto ai microfoni di Dentro la Notizia.