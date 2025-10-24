Delitto di Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche: "Sono assolutamente tranquillo"

Saranno confrontate con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari
Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano per sottoporsi a delle misurazioni antropometriche. Lo ha reso noto, in un comunicato, Dentro la Notizia. Sarebbero state misurate le caviglie, i piedi, gli arti superiori, la statura e il peso del 37enne. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. Sempio è arrivato insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e dal consulente tecnico Armando Palmegiani. "Se sono tranquillo? Sì, sì, assolutamente, tutto bene", ha detto il 37enne all'uscita dall'istituto ai microfoni di Dentro la Notizia.
"È stata un'attività lineare. Abbiamo fatte le nostre osservazioni nell'ambito dell'attività", ha dichiarato il consulente tecnico della difesa di Sempio, Armando Palmegiani. "Andrea Sempio - ha aggiunto - si è prestato totalmente a un'attività lunghissima, quindi massima collaborazione in tutti i modi. Non cambia nulla, vedremo in seguito. Non sappiamo l'utilizzo finale dell'esame. Non abbiamo nulla da nascondere".
"Se le misurazioni riscriveranno la dinamica del crimine? Non credo. È vero che la dottoressa su questa tipologia di lavori è molto in gamba, ma lei fa la parte di un discorso più ampio e darà un dato sicuramente oggettivo. Non so ovviamente cosa dirà la dottoressa, però a mio avviso non ci sono elementi particolari", ha aggiunto Pamlegiani.
Uno dei legali di Sempio, l'avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato infine che "sono stati fatti dei rilievi antropometrici, dati oggettivi. Non si parla della realizzazione di una perizia o di una consulenza, il che è intuibile che verrà fatto, ma non era l'oggetto dei rilievi odierni. Il nostro perito di parte ha chiesto di partecipare, è stato debitamente autorizzato e ha, nel contraddittorio, partecipato a quei rilievi".