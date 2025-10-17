Delitto di Garlasco: Liborio Cataliotti, l'ex avvocato di Wanna Marchi, difenderà Andrea Sempio

L'ex avvocato di Wanna Marchi è il nuovo difensore di Andrea Sempio, il 37enne indagato nell'indagine di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Liborio Cataliotti, 58 anni, anche docente all'Università di Parma, ha infatti firmato la nomina davanti a Sempio che qualche giorno fa aveva revocato l'incarico a Massimo Lovati. Cataliotti, che attualmente assiste Stefania Nobile e l'ex compagno Davide Lacerenza nell'inchiesta sulla Gintoneria e che si è occupato tra le altre cose del caso Stamina e del caso Saman, lavorerà a fianco della collega Angela Taccia.

