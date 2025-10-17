Logo Tgcom24
Cronaca
Speciale Il delitto di Garlasco
insieme ad angela taccia

Delitto di Garlasco: Liborio Cataliotti, l'ex avvocato di Wanna Marchi, difenderà Andrea Sempio

Il 58enne, professore dell'Università di Parma, ha lavorato anche al caso Saman e Stamina

17 Ott 2025 - 18:51
© Ansa

© Ansa

L'ex avvocato di Wanna Marchi è il nuovo difensore di Andrea Sempio, il 37enne indagato nell'indagine di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Liborio Cataliotti, 58 anni, anche docente all'Università di Parma, ha infatti firmato la nomina davanti a Sempio che qualche giorno fa aveva revocato l'incarico a Massimo Lovati. Cataliotti, che attualmente assiste Stefania Nobile e l'ex compagno Davide Lacerenza nell'inchiesta sulla Gintoneria e che si è occupato tra le altre cose del caso Stamina e del caso Saman, lavorerà a fianco della collega Angela Taccia

Garlasco, l’interrogatorio dei genitori di Sempio: "Circa cinquantamila euro in contanti agli avvocati"

Garlasco, Sempio revoca incarico a Lovati: "Divergenze sulla strategia difensiva"

Nell'ultimo anno, l'avvocato del foro di Reggio Emilia si è occupato di assistere anche alcuni ufficiali della guardia di finanza che sono stati rinviati a giudizio a Crotone per il naufragio dei migranti di Cutro del 26 febbraio 2023. 

Lovati: "Gli auguro buona fortuna"

 "L'avvocato Cataliotti lo conosco, l'ho conosciuto in passato, lo stimo, gli auguro buona fortuna e vorrei che facesse tesoro del lavoro che ho effettuato fino a oggi". Queste le parole di Massimo Lovati, che a "Dentro la Notizia", condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha così commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio di assumere l'avvocato Liborio Cataliotti come suo nuovo difensore.

