"Saman uccisa dal clan familiare, non sopportava la sua autonomia": le motivazioni della sentenza

L'omicidio di Saman è stato premeditato dal clan familiare, che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. Lo scrive la Corte di assise di appello di Bologna nella sentenza di condanna all'ergastolo per i genitori, i due cugini e a 22 anni per lo zio della 18enne pachistana uccisa la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. La determinazione omicida, si legge, è stata assunta "dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo, ritenendosi insopportabile il fatto che Saman avesse deciso non solo di scegliere di vivere liberamente e in piena autonomia la propria vita", ma anche "in distonia con i valori etici e il credo religioso" della famiglia.

