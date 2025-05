"Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere"

Giammarco Menga (Sulmona, 1990) è giornalista professionista. È laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo aver lavorato per anni nella redazione sportiva di Mediaset, è stato inviato del programma Mattino 5, prima di approdare a Quarto Grado dove ha seguito come reporter casi di cronaca nera tra i più importanti. Nella categoria giovani ha ricevuto il Premio “Antenna d’oro per la TV” in Campidoglio. I suoi primi due libri sono stati premiati al Concorso Letterario del CONI, al Pegasus Literary Awards e al Bancarella Sport. Ha seguito sin dall’inizio il caso di Saman Abbas ed è stato il primo cronista ad entrare nella casa dove viveva la giovane pakistana. "Una porta colorata con vernice rossa, composta da piccoli quadrati di vetro opaco, la serratura arrugginita. Per due anni e mezzo l’ho vista così, chiusa e sigillata con nastri bianchi e rossi. Ho immaginato per mesi come potesse essere la casa al di là di quella porta". Nell'introduzione del libro Menga racconta così l'attesa nei giorni prima del dissequestro dell'immobile. Una sua intervista televisiva è stata riportata nelle motivazioni della sentenza di primo grado.