Omicidio Saman, arrestati i cugini dopo la condanna all’ergastolo in Appello

Durante il processo, il fratello minore di Saman ha testimoniato di aver visto lo zio Danish afferrare la sorella per il collo e ha indicato i cugini come coloro che scavarono la fossa dove fu sepolta. Le dichiarazioni hanno contribuito alla condanna dei familiari. La Corte ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, evidenziando come l'omicidio sia stato il risultato di una decisione familiare per punire la giovane che si era opposta a un matrimonio forzato.