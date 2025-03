Omicidio Saman, il fratello minore: "La fossa l'hanno scavata mio zio e i cugini"

Il fratello di Saman Abbas dice di aver "parlato per la giustizia" e, testimoniando al processo d'appello per la morte della sorella, Ali Heider spiega che la buca in cui è stata seppellita la sorella "l'hanno scavata zio Danish e i cugini Ikram e Nomanhulaq". E' quanto dichiara rispondendo alle domande del pg Silvia Marzocchi in aula. Spiega poi di aver visto quella buca "sui giornali".