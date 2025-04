Saman Abbas, chiesto l'ergastolo per i cinque familiari | La procura: "Azione inumana e barbara"

In primo grado il padre e la madre erano stati condannati al’ergastolo (la donna era ancora latitante in Pakistan), lo zio a 14 anni, mentre i cugini erano stati assolti. Nell’udienza dello scorso venerdì la pg Marzocchi aveva sottolineato: “Saman è stata condannata da tutta la famiglia”. E sulla sentenza di primo grado aveva detto: "più parole avrebbero dovuto essere scritte per restituire l'inumanità, l'atrocità, il contesto e la modalità dell'uccisione di questa giovane ragazza, e meno parole erano necessarie, invece, rispetto a quelle che sono state scritte nella corposa motivazione, per valutare oggettivamente tutti i fatti e per comporli seguendo un ragionamento lineare, logico, rigoroso e rispettoso delle evidenze processuali".