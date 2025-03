Saman, la madre in aula: "Non sono stata io a ucciderla"

"Non sono stata io a uccidere mia figlia". Lo ha affermato la madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, in lacrime davanti ai giudici della Corte di assise di appello di Bologna. Vestita con abito tradizionale pachistano e un velo blu scuro a coprirle il capo, la donna ha reso la sua testimonianza con la traduzione di un interprete. "Io sembro essere in vita - ha aggiunto -, ma in realtà mi sento morta e, finché non morirò, passerò la mia vita piangendo. Ho insistito di voler rientrare in Italia per dire la verità. Non riesco a dimenticarmi di Saman, ho sempre il suo ricordo".