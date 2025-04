Saman Abbas, la procuratrice generale: "Condannata a morte da tutta la famiglia"

Saman Abbas "è stata condannata a morte da tutta la famiglia". Lo ha detto la procuratrice generale Silvia Marzocchi, in un passaggio della sua requisitoria nel processo di appello sull'omicidio della 18enne pachistana per cui sono imputati il padre, la madre, lo zio e due cugini. Dopo aver parlato per cinque ore, però, la pubblica accusa non ha terminato e proseguirà lunedì, quando saranno formulate le conclusioni e le richieste di pena. La pg si è soffermata tra l'altro sul fratello di Saman, valutando come attendibili le sue dichiarazioni: "Racconta le cose per come sono".