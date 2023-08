Omicidio di Saman Abbas, Nordio: "Il padre è in viaggio verso l'Italia"

Il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è in viaggio verso l'Italia.

Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aggiungendo che si tratta di "un passo avanti affinché, dopo un atroce delitto, la giustizia possa compiere il suo percorso". Dopo mesi di attesa "il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del ministero per l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, imputato a Reggio Emilia per la barbara uccisione della figlia Saman, sparita da Novellara nella notte del 30 aprile 2021", ha concluso Nordio.