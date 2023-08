Omicidio di Saman, il Pakistan concede l'estradizione del padre

Estradato in Italia per l'omicidio di Saman Abbas il padre di lei, che si trova ora in Pakistan.

Lo ha deciso il ministero del'Interno dopo la richiesta del nostro Paese: Shabbar Abbas è infatti accusato di aver ucciso la figlia a Novellara (Reggio Emilia) nell'aprile 2021. Un funzionario ha confermato che l'uomo sarà portato in Italia con un aereo charter. Nel tentativo di bloccare il provvedimento, l'avvocato di Abbas ha presentato ricorso all'Alta Corte.