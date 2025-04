Processo Saman Abbas: ergastolo in Appello a genitori e cugini, 22 anni allo zio

La Corte di Assise d'Appello di Bologna ha condannato all'ergastolo i genitori e i cugini di Saman Abbas. Lo zio, invece, è stato condannato a 22 anni. Sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La 18enne pachistana venne uccisa e sepolta in un casolare vicino alla casa dove viveva la famiglia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra 30 aprile e primo maggio del 2021. Per la Corte la giovane, che aveva rifiutato un matrimonio forzato, è stata uccisa da tutta la famiglia.