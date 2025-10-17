Garlasco, il Riesame di Brescia annulla sequestri di pc e tablet dell'ex pm di Pavia Venditti

Secondo l'accusa, l'ex procuratore avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi
© Ansa
Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti giudiziari. Resta invece il vincolo probatorio per due agende. Secondo l'accusa, Venditti avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la revoca del provvedimento e ora dovrebbero quindi venir restituiti a Venditti tutti i dispositivi a lui sequestrati.
I dispositivi che erano stati sequestrati sono tre iPhone (uno solo con sim), due iPad, due hard disk, due chiavette usb e due pc, uno dei quali dell'epoca in cui guidava la Procura di Pavia e l'altro del casinò di Campione d'Italia, di cui è stato presidente fino alla perquisizione del 26 settembre. Al magistrato 72enne, ora in pensione, andranno restituiti anche i "dati eventualmente già estrapolati" dalla polizia giudiziaria sui suoi apparecchi, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza disposta dai giudici Giovanni Pagliuca (presidente), Marina Cavalleri e Lorenzo Azzi.
Le due agende cartacee rimaste sotto sequestro, entrambe con il logo dei carabinieri, sono rispettivamente del 1017 e del 2023. Ignote al momento le motivazioni del provvedimento, preso a seguito dell'udienza del 14 ottobre a Palazzo di Giustizia a Brescia.