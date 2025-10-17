Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Il delitto di Garlasco
vincolo probatorio per due agende

Garlasco, il Riesame di Brescia annulla sequestri di pc e tablet dell'ex pm di Pavia Venditti

Secondo l'accusa, l'ex procuratore avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

17 Ott 2025 - 14:30
© Ansa

© Ansa

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti giudiziari. Resta invece il vincolo probatorio per due agende. Secondo l'accusa, Venditti avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la revoca del provvedimento e ora dovrebbero quindi venir restituiti a Venditti tutti i dispositivi a lui sequestrati.

Leggi anche

Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro fuori dallo stipendio"

Garlasco, indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia | I genitori di Sempio sentiti come testimoni per sette ore

I dispositivi sequestrati

 I dispositivi che erano stati sequestrati sono tre iPhone (uno solo con sim), due iPad, due hard disk, due chiavette usb e due pc, uno dei quali dell'epoca in cui guidava la Procura di Pavia e l'altro del casinò di Campione d'Italia, di cui è stato presidente fino alla perquisizione del 26 settembre. Al magistrato 72enne, ora in pensione, andranno restituiti anche i "dati eventualmente già estrapolati" dalla polizia giudiziaria sui suoi apparecchi, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza disposta dai giudici Giovanni Pagliuca (presidente), Marina Cavalleri e Lorenzo Azzi. 

Le agende rimaste sotto sequestro

 Le due agende cartacee rimaste sotto sequestro, entrambe con il logo dei carabinieri, sono rispettivamente del 1017 e del 2023. Ignote al momento le motivazioni del provvedimento, preso a seguito dell'udienza del 14 ottobre a Palazzo di Giustizia a Brescia. 

Leggi anche

Delitto di Garlasco, Ris: non emergerebbe un secondo omicida

Ti potrebbe interessare

brescia
riesame
garlasco
delitto di garlasco

Sullo stesso tema