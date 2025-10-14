Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro fuori dallo stipendio"

La Procura durante l'udienza non ha depositato nuovi atti mentre la difesa di Venditti ha portato all'attenzione dei giudici del riesame una "voluminosa memoria". In attesa della decisione dei giudici, l'avvocato Aiello è pronto a depositare anche un secondo ricorso al Riesame contro il sequestro dei dispositivi, avvenuto il 9 ottobre, nell'altra inchiesta "Clean 2", nata a Pavia e trasmessa a Brescia per competenza, che vede Venditti indagato per corruzione e peculato per i rapporti con i fratelli D'Arena e le società Esitel e CR Service che fornivano alla Procura di Pavia servizi di intercettazione e automobili per le attività investigative. Secondo la Procura di Brescia l'ex aggiunto, e il pm di Milano Pietro Paolo Mazza (a sua volta indagato e perquisito la scorsa settimana) sarebbero stati al centro di una "anomala gestione dei noleggi" delle auto così come sarebbero avvenute "anomalie" fra i carabinieri alle loro dipendenze in servizio presso la sala CIT (centro intercettazioni) della Procura.