Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti"

A Spoto è stato anche chiesto se sapesse perché Sapone, l'altro ex carabiniere perquisito, aveva parlato con Sempio, prima della notifica dell'invito a comparire, e lui ha risposto: "No, Sapone non mi ha mai detto nulla". E ha anche riferito che, quando furono piazzate le "cimici" per le intercettazioni sulla macchina dei Sempio, c'erano un "tecnico" e il "maresciallo Scoppetta", poi condannato nel processo pavese 'Clean2'. E che quell'ora che passò dalla sua visita a Sempio fino alla notifica dell'invito a comparire fu dovuta al fatto che "dovevo far perdere tempo a Sempio" per l'intervento sulle 'cimici' da mettere di nascosto.