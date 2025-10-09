Spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano

Nell'ambito dell'inchiesta "Clean 2" sulle spese dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, il Gico della Guardia di finanza di Brescia ha perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza, su disposizione della Procura. Il pubblico ministero era magistrato a Pavia nello stesso periodo in cui a guidare la Procura era Venditti, indagato a Brescia anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlasco. Le Fiamme gialle starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse di cavalli e auto di lusso.