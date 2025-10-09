Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INCHIESTA "CLEAN 2"

Spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano

09 Ott 2025 - 14:41
© Ansa

© Ansa

Nell'ambito dell'inchiesta "Clean 2" sulle spese dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, il Gico della Guardia di finanza di Brescia ha perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza, su disposizione della Procura. Il pubblico ministero era magistrato a Pavia nello stesso periodo in cui a guidare la Procura era Venditti, indagato a Brescia anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlasco. Le Fiamme gialle starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse di cavalli e auto di lusso.

ex procuratore
pavia