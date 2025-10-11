Garlasco, Sempio prende tempo su Lovati: "Rifletto qualche giorno in merito al suo incarico"

A "Quarto Grado" il giovane parla dell'incontro con il suo legale dopo la bufera mediatica: "L’incontro è stato pacifico, nessuno scontro tra noi"
© Da video
Andrea Sempio, indagato nell’ambito del nuovo filone d’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha scelto di intervenire a "Quarto Grado" per chiarire la propria posizione in merito al rapporto con il suo legale, Massimo Lovati.
Le parole arrivano dopo giorni di tensione e indiscrezioni, seguite alle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato a Fabrizio Corona.
"Al momento ho deciso di prendermi qualche giorno prima di decidere se confermare o meno l’avvocato Lovati nel mio team difensivo", ha dichiarato Sempio, spiegando di voler valutare con calma e lucidità i prossimi passi sul piano legale. Il giovane ha raccontato di aver incontrato il proprio avvocato per un confronto diretto, avvenuto in un clima di apparente serenità, nonostante il contesto difficile. "L’incontro con Lovati è stato assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi", ha precisato, smentendo eventuali tensioni tra loro.
Durante quel colloquio, spiega Sempio, si è discusso a lungo del percorso giudiziario e personale affrontato negli ultimi anni, ripercorrendo i momenti più complessi della vicenda: "Abbiamo parlato di tutto ciò che ci ha portato dagli inizi del 2016 a oggi, di quanto accaduto negli ultimi giorni e delle possibili scelte migliori per il prossimo futuro".