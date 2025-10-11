Garlasco, Sempio prende tempo su Lovati: "Rifletto qualche giorno in merito al suo incarico"

"Al momento ho deciso di prendermi qualche giorno prima di decidere se confermare o meno l’avvocato Lovati nel mio team difensivo", ha dichiarato Sempio, spiegando di voler valutare con calma e lucidità i prossimi passi sul piano legale. Il giovane ha raccontato di aver incontrato il proprio avvocato per un confronto diretto, avvenuto in un clima di apparente serenità, nonostante il contesto difficile. "L’incontro con Lovati è stato assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi", ha precisato, smentendo eventuali tensioni tra loro.