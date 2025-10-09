Garlasco, l'intercettazione di Sempio nel 2017: "C'è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti"

A "Mattino Cinque" la frase che non è stata trascritta sul brogliaccio
A "Mattino Cinque" viene trasmessa un’intercettazione inedita risalente al 2017, che vede protagonista Andrea Sempio, oggi indagato nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.
La registrazione, effettuata all’interno della sua automobile, non era mai stata trascritta nel brogliaccio ufficiale e getta nuova luce sullo stato d’animo del giovane in quei giorni.
Nell’audio, Sempio appare agitato, con un tono di voce concitato, mentre parla con un interlocutore non identificato. "Quando vanno a guardare, loro vanno a vedere proprio qualunque cosa... Quindi foto, filmati, qualunque cosa. C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti", dice, lasciando intendere una forte preoccupazione per la diffusione di alcuni materiali.
Pochi istanti dopo, l’uomo insiste sullo stesso punto, come se volesse assicurarsi che certe informazioni restino riservate: "Veramente, non deve uscire... Fosse anche censurata, ma secondo me non deve uscire".