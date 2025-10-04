Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: "Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio"

Nel corso della puntata di "Quarto Grado", in onda venerdì 3 ottobre, è andata in onda un'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo dei carabinieri, che ha subito una perquisizione della sua abitazione, nell'ambito dell'inchiesta contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel marzo del 2017 chiese e ottenne l'archiviazione del procedimento a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. I PM bresciani vogliono indagare sui rapporti tra Spoto e Sempio: nel 2017 gli viene contestato di non aver trascritto alcune frasi delle intercettazioni e anche l'averci messo 40 minuti per notificare un atto. "Io ho fatto solo ed esclusivamente il mio lavoro. Ho una coscienza cristallina, sono stato 40 anni nell'arma, sono figlio di carabinieri, sono stato educato in un certo modo. Non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo", dice.