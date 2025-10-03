Logo Tgcom24
è datato 14 agosto 2007

Garlasco, esclusiva "Quarto Grado": trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio

La ricevuta è datata 14 agosto 2007, il giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi

03 Ott 2025 - 22:50
1 di 3
A "Quarto Grado" su Retequattro, il giornalista Giammarco Menga ha mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio ritrovato tra alcuni vecchi documenti, datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il documento si riferisce al parcheggio vicino alla libreria di Vigevano, lo stesso luogo in cui, Andrea Sempio, sostiene di essersi recato il giorno precedente.

L'importanza del secondo scontrino

 La famiglia non ricorda con certezza chi abbia utilizzato quel parcheggio in quella data, ma presume che si sia trattato proprio di Andrea, tornato in libreria dopo averla trovata chiusa il giorno prima. Questo nuovo elemento potrebbe contribuire a ridimensionare le polemiche intorno al primo scontrino – quello del giorno dell'omicidio – che era stato conservato per anni dalla madre di Sempio e mostrato agli inquirenti durante gli interrogatori.

 "Nella vicenda di Garlasco sicuramente da qualche parte sono stati fatti errori marchiani", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a proposito del delitto di Chiara Poggi, intervenendo a Firenze alla Leopolda 13.

