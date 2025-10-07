Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Mio figlio ha la vita rovinata"

"Questa storia è diventata per la nostra famiglia una persecuzione. È partita nel 2017, poi 2020, 2022 e ora 2025. È una situazione che ci stressa ma deve finire. Andrea non c'entra nulla, noi lo sappiamo e tutto questo ci fa male, noi genitori non abbiamo molto ancora da campare ma nostro figlio sì e ha la vita rovinata. Porterà sempre questa storia sulle spalle, è un uomo schiacciato" prosegue il papà di Sempio.