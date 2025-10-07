Logo Tgcom24
Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Mio figlio ha la vita rovinata"

A "Mattino Cinque" Giuseppe Sempio sulle nuove indagini: "Persecuzione per la nostra famiglia"

07 Ott 2025 - 12:44
© Da video

Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, risponde ad alcune domande riguardo le nuove indagini. "Situazione un po' tragica e lunga ma vogliamo la verità e verrà fuori. Mio figlio non c'entra assolutamente nulla con questa storia" dice.

"Questa storia è diventata per la nostra famiglia una persecuzione. È partita nel 2017, poi 2020, 2022 e ora 2025. È una situazione che ci stressa ma deve finire. Andrea non c'entra nulla, noi lo sappiamo e tutto questo ci fa male, noi genitori non abbiamo molto ancora da campare ma nostro figlio sì e ha la vita rovinata. Porterà sempre questa storia sulle spalle, è un uomo schiacciato" prosegue il papà di Sempio. 

