"Mi è stato proposto di fare un serial, mi è stato versato da bere e sono stato tradito", è la ricostruzione di Lovati a una trasmissione televisiva. Il legale è accusato dalla Procura di Milano di diffamazione aggravata nei confronti di Fabio ed Enrico Giarda per aver parlato il 13 marzo 2025 di una "macchinazione della difesa Giarda" davanti alle telecamere. I Giarda - ex difensori di Alberto Stasi - valutano nuove azioni legali anche per le recenti frasi pronunciate da Lovati fra cui quella in cui il padre Angelo viene definito esponente di una "massoneria bianca". È stata aperta un'istruttoria dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, che valuta profili disciplinari e violazioni del dovere di correttezza nei confronti dei colleghi.