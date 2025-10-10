Sistema Pavia, ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro

Intanto, negli atti depositati al Riesame di Brescia, vengono riportati dettagli delle presunte "anomalie" evidenziate dalla Gdf di Brescia e Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. "M'ha chiamato qua un maresciallo dei carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l'altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz'oretta perché devo farle alcune domande", avrebbe detto Sempio, intercettato l'8 febbraio 2017, due giorni prima dell'interrogatorio, parlando con uno dei suoi legali. Per gli investigatori, "non si comprende" in quale "occasione e per quale motivo Sempio aveva già avuto modo di parlare con il Luogotenente Sapone" considerando che "l'invito a rendere interrogatorio, gli veniva notificato solo il pomeriggio". Giuseppe Spoto e Silvio Sapone sono i due ex carabinieri perquisiti il 26 settembre nell'inchiesta bresciana su Venditti, che si interseca con quella per corruzione e peculato che giovedì ha portato a perquisire anche il pm Pietro Paolo Mazza, che fino al 2024 era a Pavia.