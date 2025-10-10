Garlasco, spunta un altro appunto del padre di Andrea Sempio: "Se viene archiviato ora, non potranno più indagarlo per il Dna"

Al centro della nuova inchiesta ci sono poi le "vecchie" intercettazioni del 9 febbraio 2017, riascoltate e trascritte nelle indagini della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore Venditti. "Adesso bisogna che troviamo la formula di pagare quei signori lì", diceva Giuseppe Sempio. E la madre del giovane rispondeva: "Chi?". E ancora il padre: "Eh portare i soldi all'avvocato visto che escono...". E Andrea: "Vado a prenderli io vediamo". Nell'indagine bresciana sono stati messi in luce movimenti "anomali" in quel periodo del 2017 sui conti della famiglia Sempio per oltre 40mila euro e prelievi di contanti. I Sempio hanno detto, anche di recente sui media, che quelle somme cash sarebbero servite per pagare gli avvocati.