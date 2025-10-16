Logo Tgcom24
Si è sentita male mentre si trovava in casa

Delitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata al San Matteo di Pavia

La donna è stata trasportata in ospedale dal 118 ed è stata sottoposta ad accertamenti

16 Ott 2025 - 16:47
Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio  © IPA

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio  © IPA

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito a un malore che l'ha colta mentre si trovava in casa. La donna è stata trasportata dagli operatori del 118 in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti medici che dovranno stabilire le sue condizioni ed escludere problemi di natura neurologica.  

Meno di un mese fa, il 26 settembre, erano state perquisite le abitazioni della stessa Ferrari, del marito e di alcuni parenti di Sempio su ordine della Procura di Brescia nell'ambito dell'inchiesta sull'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione per l'indagine del 2017. A fine aprile, quando era stata sentita dai carabinieri per ricostruire la vicenda dello scontrino di Vigevano del 13 agosto 2007, la madre di Sempio aveva accusato un malore che l'aveva portata a interrompere la testimonianza davanti agli investigatori.

