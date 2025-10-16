Delitto di Garlasco, malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata al San Matteo di Pavia

Meno di un mese fa, il 26 settembre, erano state perquisite le abitazioni della stessa Ferrari, del marito e di alcuni parenti di Sempio su ordine della Procura di Brescia nell'ambito dell'inchiesta sull'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione per l'indagine del 2017. A fine aprile, quando era stata sentita dai carabinieri per ricostruire la vicenda dello scontrino di Vigevano del 13 agosto 2007, la madre di Sempio aveva accusato un malore che l'aveva portata a interrompere la testimonianza davanti agli investigatori.