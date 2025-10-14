Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati

Andrea Sempio, il 37enne indagato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati. Una decisione scaturita dalle dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show. Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio ha preso la sua scelta. Resta, invece, a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.