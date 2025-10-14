Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Il delitto di Garlasco
Dopo le sue dichiarazioni in tv

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati

Nei prossimi giorni, il 37enne indagato comunicherà il nome del sostituto

14 Ott 2025 - 12:49
© IPA

© IPA

Andrea Sempio, il 37enne indagato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati. Una decisione scaturita dalle dichiarazioni rese dal legale nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show. Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio ha preso la sua scelta. Resta, invece, a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.

delitto di garlasco
andrea sempio