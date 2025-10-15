Garlasco, Sempio revoca incarico a Lovati: "Divergenze sulla strategia difensiva"

Le parole del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a "Dentro la notizia"
© Da video
"Abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto per divergenze per quanto riguarda la strategia difensiva e la direzione che volevamo prendere nel prossimo futuro". Lo ha detto Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco diciotto anni fa, a "Dentro la notizia".
"Ho revocato l'Avvocato Lovati dal team difensivo: è stata una revoca non a cuor leggero assolutamente, io ho ancora profonda stima, rispetto e anche affetto per l'Avvocato Lovati", dice Sempio, ricordando che il rapporto tra i due va avanti da almeno dieci anni, "da quando sono coinvolto in questi procedimenti", spiega.
"Non è stata appunto una revoca a cuor leggero, grossa parte nella decisione ce l'ha avuto anche ciò che è accaduto negli ultimi giorni", continua Sempio, aggiungendo che però non è l'unico motivo. Ha affermato che anche il fattore mediatico "è stato importante": "Io ho espresso all'Avvocato Lovati i miei dubbi su quello che è accaduto negli ultimi tempi", sottolinea. E conclude: "Auguro il meglio all'avvocato Lovati, spero stia bene".