Garlasco, Massimo Lovati dopo la revoca del mandato: "Non penso di essere radiato"

Lovati, al programma di Canale 5, ha risposto anche alla domanda del conduttore su come Sempio abbia giustificato questa scelta: "Le motivazioni sono legate non alle dichiarazioni recenti, ma alle linee difensive e strategie difensive adottate - ha precisato l'avvocato -. Quella di ridicolizzare i clienti davanti ai giudici è una tecnica che ho adottato spesso in passato". E ancora: "Perché Taccia resta e io no? Angela non ha fatto le esternazioni che ho fatto io".