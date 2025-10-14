Garlasco, Massimo Lovati dopo la revoca del mandato: "Non penso di essere radiato"

Il legale a "Dentro la notizia": "Credevo che Sempio mi riconfermasse"
© Da video
"Non penso di essere radiato". Sono queste le parole di Massimo Lovati a "Dentro la notizia" dopo la notizia della revoca dell'incarico da parte di Andrea Sempio. Il legale ha spiegato di essere rammaricato per quanto gli è stato comunicato e a Gianluigi Nuzzi ha raccontato quanto avvenuto: "Aspettavo una telefonata da Andrea, con cui avevo avuto un colloqui venerdì. Si era riservato di confermarmi o revocarmi, a mezzogiorno mi ha comunicato di avermi revocato il mandato".
Lovati, al programma di Canale 5, ha risposto anche alla domanda del conduttore su come Sempio abbia giustificato questa scelta: "Le motivazioni sono legate non alle dichiarazioni recenti, ma alle linee difensive e strategie difensive adottate - ha precisato l'avvocato -. Quella di ridicolizzare i clienti davanti ai giudici è una tecnica che ho adottato spesso in passato". E ancora: "Perché Taccia resta e io no? Angela non ha fatto le esternazioni che ho fatto io".
Lovati si è detto dispiaciuto per questa notizia. "Sicuramente per me è una macchia - ha aggiunto -, perché non è mai bello vedersi revocare un mandato. Se sarò radiato? Non penso proprio". Poi l'avvocato è tornato a parlare del contratto con la clinica dentale albanese, in cui si sottoporrà a un intervento odontoiatrico: "Non penso ci sia nulla di male, c'è un contratto firmato - ha replicato -, non credo questa cosa possa minare la mia credibilità".