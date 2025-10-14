Logo Tgcom24
Garlasco, Massimo Lovati dopo la revoca del mandato: "Non penso di essere radiato"

Il legale a "Dentro la notizia": "Credevo che Sempio mi riconfermasse"

14 Ott 2025 - 18:12
© Da video

© Da video

"Non penso di essere radiato". Sono queste le parole di Massimo Lovati a "Dentro la notizia" dopo la notizia della revoca dell'incarico da parte di Andrea Sempio. Il legale ha spiegato di essere rammaricato per quanto gli è stato comunicato e a Gianluigi Nuzzi ha raccontato quanto avvenuto: "Aspettavo una telefonata da Andrea, con cui avevo avuto un colloqui venerdì. Si era riservato di confermarmi o revocarmi, a mezzogiorno mi ha comunicato di avermi revocato il mandato".

Le motivazioni

 Lovati, al programma di Canale 5, ha risposto anche alla domanda del conduttore su come Sempio abbia giustificato questa scelta: "Le motivazioni sono legate non alle dichiarazioni recenti, ma alle linee difensive e strategie difensive adottate - ha precisato l'avvocato -. Quella di ridicolizzare i clienti davanti ai giudici è una tecnica che ho adottato spesso in passato". E ancora: "Perché Taccia resta e io no? Angela non ha fatto le esternazioni che ho fatto io".

Il dispiacere e il viaggio in Albania

  Lovati si è detto dispiaciuto per questa notizia. "Sicuramente per me è una macchia - ha aggiunto -, perché non è mai bello vedersi revocare un mandato. Se sarò radiato? Non penso proprio". Poi l'avvocato è tornato a parlare del contratto con la clinica dentale albanese, in cui si sottoporrà a un intervento odontoiatrico: "Non penso ci sia nulla di male, c'è un contratto firmato - ha replicato -, non credo questa cosa possa minare la mia credibilità".

