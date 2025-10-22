Sempio: "Le ipotesi di festini scoperti da Chiara Poggi al Santuario tutte grosse suggestioni"

"Quindi - ha aggiunto - qualunque richiesta ti fanno di soldi, pensi che se te li chiedono sarà così. Ed è quello che abbiamo fatto: ci siamo sempre prestati a tutte le richieste". Sempio ha anche negato ogni tipo di corruzione con l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, su cui è aperta un'inchiesta a Pavia. "Non ci può essere alcun collegamento con l'idea di corruzione. Faranno le loro verifiche ma non ci può essere nulla che colleghi noi a Venditti, a qualche caso strano di corruzione. Parliamo comunque di cifre basse, molto dilazionate nel tempo". "A meno che i miei avvocati molto generosamente, senza dire nulla, magari hanno messo da parte i soldi per arrivare a metterli in mano a qualcuno... ma non credo, non tornano le cifre e i tempi".