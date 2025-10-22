Delitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio"

Le stesse intercettazioni avevano catturato i dubbi della famiglia Sempio sulla tenuta dell'alibi. "Ne abbiamo cannata una però - aveva lamentato Andrea col padre Giuseppe - che io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero stato sentito, e tu hai detto che l'abbiamo ritrovato prima". Proprio il riascolto di quelle conversazioni e la scoperta di appunti in casa Sempio hanno portato al "terremoto giudiziario" sul presunto insabbiamento del 2017. Ora, con l'arrivo di questo nuovo testimone considerato attendibile dagli inquirenti, l'intera costruzione difensiva basata sullo scontrino rischia di non reggere più.



A stretto giro è arrivata la replica della difesa di Andrea Sempio. Angela Taccia, avvocata del 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha risposto a tali indiscrezioni affermando con fermezza che lo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 "è di Andrea Sempio". La legale ha inoltre precisato la linea che seguirà d'ora in avanti: "Non commenteremo ulteriormente notizie veicolate a mezzo stampa - ha dichiarato Taccia - ma esclusivamente atti giudiziari e verbali depositati".