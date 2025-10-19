Garlasco, l'avvocato di Lovati sull'alibi di Andrea Sempio: "Lo scontrino? Carta straccia"

Uno scontrino di un parcheggio di Vigevano, dunque, per dimostrare di non essere a Garlasco la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi e tre telefonate tra il 7-8 agosto 2007, rispettivamente di 2, 8 e 21 secondi sul numero fisso di casa della vittima. Sono ripartite da nuovi accertamenti su questi aspetti, oltre che dalla richiesta di approfondimenti sul dna, le indagini per l'omicidio del 13 agosto 2007 riaperte dalla Procura di Pavia sull'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, Andrea Sempio. Elementi in parte già emersi nel corso della prima inchiesta sull'uomo, oggi 37enne, inquisito nel 2016 e 2017 per omicidio volontario e su cui gli allora pubblici ministeri Giulia Pezzino e Mario Venditti nella richiesta di archiviazione dissero che "si fatica molto a definire indizi".

