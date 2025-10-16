L'avvocato Lovati: "Fuori dal caso Garlasco, ma ho qualche progetto con Corona"

Dopo essere stato estromesso dal caso Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati ammette di essere dispiaciuto ("Andrea Sempio mi ha telefonato e mi ha esonerato") ma aggiunge: "La vita continua". E su Fabrizio Corona: "Non è un rapporto finito. Si è fatto sentire". Insomma, nonostante le "divergenze sulla linea difensiva" con Sempio, Lovati non intende fermarsi e assicura: "Ho altri progetti".