Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell'omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi

Le nuove analisi si basano su un incrocio di dati: la controperizia autoptica condotta dalla Cattaneo, lo studio delle tracce di sangue effettuato dai Ris di Cagliari e le analisi antropometriche realizzate di recente su Andrea Sempio. Dai risultati preliminari emergerebbe che l’orario della morte non coinciderebbe con la finestra tra le 9:12 e le 9:35, sulla quale si erano basate le sentenze di condanna. Secondo quelle ricostruzioni, Stasi avrebbe avuto appena ventitré minuti per uccidere Chiara, lavarsi, tornare a casa e riaccendere il computer. Ma nessun riscontro medico-legale avrebbe mai confermato tale tempistica: le prime analisi, anzi, collocavano il decesso intorno alle 11 del mattino. Se invece la durata dell’aggressione risultasse più lunga, come suggeriscono i nuovi accertamenti, l’alibi di Stasi risulterebbe molto più solido.