Delitto di Garlasco, si attendono i risultati degli esami su Andrea Sempio: saranno incrociati con quelli sul corpo di Chiara Poggi

Sono stati chiesti tempi brevi, o quantomeno non lunghi, per gli esiti degli esami antropometrici effettuati venerdì all'Istituto di Medicina legale di Milano sul corpo di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 (le tappe della vicenda). L'esame ordinato dalla pm Giuliana Rizza e dall'aggiunto Stefano Civardi, verrà ora incrociato con la Bloodstain pattern analisys (Bpa) effettuata dal Ris di Cagliari e con la rivalutazione sulle ferite nel corpo di Chiara che sta svolgendo l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, la stessa che ha effettuato le misurazioni su tutto il corpo di Sempio.