Garlasco, "Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa" | Cos'è lo strumento usato nel Krav Maga

Se i tagli sulle palpebre potrebbero essere stati inflitti tramite una lama affilatissima e da una mano esperta, erano rimasti dubbi su quel foro sulla tempia. "In questi mesi mi sono interrogata a lungo. Le caratteristiche della lesione, poco profonda e rotondeggiante, mi hanno spinto ad approfondire", racconta Regimenti al Tempo. "Così ho osservato le abitudini dell'unico indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, e sono stata molto incuriosita dal fatto che praticasse il Krav Maga", spiega. "Quando ho visto il Baby Tonfa, un piccolo oggetto metallico appuntito e dai contorni tondeggianti, non ho avuto più dubbi: c'è una perfetta compatibilità con la lesione nella regione temporale della povera Chiara", afferma.