Garlasco, "Chiara Poggi colpita con un Baby Tonfa" | Cos'è lo strumento usato nel Krav Maga

Secondo il medico legale Luisa Regimenti, il buco ritrovato sulla tempia della 26enne è "perfettamente compatibile" con l'oggetto utilizzato nel sistema di combattimento
Un Baby Tonfa potrebbe essere la chiave del delitto di Garlasco. Si tratta di uno strumento di difesa personale, solitamente in plastica, che una volta agganciato al proprio mazzo di chiavi può risultare utile in caso di aggressione. Secondo Luisa Regimenti, docente di Medicina legale all'Università di Roma Tor Vergata, quest'arma sarebbe "compatibile" con un foro trovato sulla tempia del cadavere di Chiara Poggi durante l'autopsia. Come scrive Il Tempo, il Baby Tonfa sarebbe "utilizzato dai cultori del Krav Maga", un sistema di combattimento "praticato da Andrea Sempio".
Come scrive il quotidiano romano, Regimenti - studiando l'autopsia e la scena del crimine - aveva ricostruito per prima ciò che ora starebbe emergendo dalla super-consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, ossia la possibilità che il delitto sia stato compiuto in più fasi, in un tempo dilatato e con più persone come autori. Sempre secondo la docente di Medicina legale, Chiara Poggi avrebbe subìto terribile sevizie, tra cui proprio il foro sulla tempia e il taglio simmetrico delle palpebre.
Se i tagli sulle palpebre potrebbero essere stati inflitti tramite una lama affilatissima e da una mano esperta, erano rimasti dubbi su quel foro sulla tempia. "In questi mesi mi sono interrogata a lungo. Le caratteristiche della lesione, poco profonda e rotondeggiante, mi hanno spinto ad approfondire", racconta Regimenti al Tempo. "Così ho osservato le abitudini dell'unico indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, e sono stata molto incuriosita dal fatto che praticasse il Krav Maga", spiega. "Quando ho visto il Baby Tonfa, un piccolo oggetto metallico appuntito e dai contorni tondeggianti, non ho avuto più dubbi: c'è una perfetta compatibilità con la lesione nella regione temporale della povera Chiara", afferma.
L'anatomopatologa Cattaneo è stata incaricata dalla Procura di Pavia di effettuare "nuove verifiche" sulle cause della morte di Chiara Poggi nell'indagine su Sempio, convocato all'Istituto di Medicina legale di Milano per le verifiche antropometriche. Il focus è su quando sia avvenuta la morte: sono otto i possibili orari del decesso - tutti compresi fra le 7 le 12.30 del mattino del 13 agosto 2007 - emersi in 18 anni di indagini e processi.