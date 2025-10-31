Garlasco, Fabrizio Gallo: "Massimo Lovati il più sincero, se sarà chiamato lo dirà alla magistratura"

Le parole a "Diario del giorno": "Lui forse è l'unico estraneo alla vicenda"
© Da video
"Lovati ha spiegato quanto ha preso, è l'unico sincero". Sono le parole di Fabrizio Gallo a "Diario Del Giorno". Il legale di Massimo Lovati, che fino a poche settimane fa difendeva Andrea Sempio, al programma di Rete 4 ha chiarito la posizione del suo assistito in merito al caso di corruzione emerso nell'ultimo mese.
"Lovati è estraneo, forse lui è l'unico estraneo - ha spiegato l'avvocato Gallo nello studio del programma condotto da Sabrina Scampini -. Forse era l'unico che lavorava, però lui è stato il più sincero, il più leale. E lo andrà a dire alla magistratura se verrà interrogato. Per salvare il salvabile gli altri avvocati dovrebbero dire che il resto di quei soldi li avrebbero presi loro come avvocati. Io non penso che ci sia Venditti di mezzo".
Gallo poi risponde alla domanda della conduttrice che gli ha chiesto se potrebbe trattarsi di un vezzo dei magistrati quello di incassare del denaro per archiviare un caso: "Non credo proprio, non penso che un magistrato vada ad archiviare per ventimila un procedimento per omicidio - ha replicato il legale -, potrei capirlo se si trattassero di cifre molto più alte come trecento, quattrocento o seicentomila euro".