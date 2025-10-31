Garlasco, Fabrizio Gallo: "Massimo Lovati il più sincero, se sarà chiamato lo dirà alla magistratura"

"Lovati è estraneo, forse lui è l'unico estraneo - ha spiegato l'avvocato Gallo nello studio del programma condotto da Sabrina Scampini -. Forse era l'unico che lavorava, però lui è stato il più sincero, il più leale. E lo andrà a dire alla magistratura se verrà interrogato. Per salvare il salvabile gli altri avvocati dovrebbero dire che il resto di quei soldi li avrebbero presi loro come avvocati. Io non penso che ci sia Venditti di mezzo".