Delitto di Garlasco, slitta la copia forense di telefoni e pc di Venditti e del padre di Sempio

Slitta a data da destinarsi l'accertamento tecnico irripetibile per estrarre la "copia forense" da cellulari e pc di Mario Venditti e Giuseppe Sempio nell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari della Procura di Brescia relativa all'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. A far saltare l'analisi, fissate per lunedì 3 novembre a Pinerolo (Torino), è stata la "mossa" del difensore di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, che ha formalizzato al gip e alla Procura generale bresciana la riserva di richiedere incidente probatorio per evitare che sugli apparati dell'ex procuratore aggiunto, con la copia forense integrale, siano compiute attività "non decise e non presidiate da un giudice terzo, tenuto conto che la Procura pare non abbia inteso adeguarsi e rispettare il primo annullamento disposto" il 17 ottobre dal Tribunale del Riesame.