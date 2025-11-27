Garlasco, la perizia: tracce sulle unghie di Chiara "compatibili con il Dna di Sempio"

Gli approfondimenti della perita Albani hanno inoltre accertato che i campioni utilizzati nella precedente analisi non erano omogenei. La genetista ha spiegato che "nella sessione a 5 microlitri emerge un aplotipo parziale misto per un totale di dodici" marcatori. Ha aggiunto che "l'aplotipo non è di per sé identificativo, quindi è un cromosoma Y, viene condiviso da tutti i soggetti imparentati in linea paterna, per cui non si può attribuire univocamente a una sola persona", parlando di "un contesto familiare di appartenenza". Albani ha anche chiarito che "i profili ottenuti sono dei profili non completi". Nonostante questi elementi, le verifiche sono state ritenute sufficienti per definire la "piena concordanza" indicata nella relazione anticipatoria.