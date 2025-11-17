Garlasco, il Riesame annulla di nuovo il sequestro dei dispositivi a Venditti

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha disposto un ulteriore annullamento del decreto di sequestro emesso dai magistrati nei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, nell'ambito del procedimento collegato al caso Garlasco. La nuova decisione arriva a seguito del ricorso presentato dall'avvocato Domenico Aiello e riguarda una serie di dispositivi elettronici, tra cui telefoni cellulari e computer, acquisiti nell'inchiesta che ipotizza a carico di Venditti il reato di corruzione in atti giudiziari. Il provvedimento segue un precedente annullamento stabilito dai giudici il 17 ottobre, relativo ai sequestri effettuati il 26 settembre. Si tratta quindi del terzo intervento del Riesame bresciano in relazione agli stessi apparecchi, coinvolti anche in un diverso segmento d'indagine che interessa Venditti insieme ad altre persone e riconducibile al cosiddetto "sistema Pavia". Secondo quanto risulta dagli atti, le decisioni si inseriscono in un quadro investigativo suddiviso in più filoni, tutti ancora in corso e oggetto delle valutazioni delle autorità competenti.