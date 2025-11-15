Garlasco, scontro tra la Procura di Brescia e il legale dell'ex pm Venditti

"Ieri, ho per la prima volta risposto alla stampa dopo un'udienza, e non sono stato il solo a notare l'assenza. Sarebbero state gradite delle scuse di accompagnamento al deposito delle sit dei tre colleghi ex difensori di Sempio. Lealtà, rispetto e trasparenza lo avrebbero suggerito. Ricordo, non certamente agli illustri Capi Uffici Bresciani, che la mattina delle perquisizioni, il 26 settembre, ancora dovevo entrare in casa del dott. Venditti che già alle 9, a reti unificate la sua reputazione era stata distrutta, altro che riserbo", ha detto Aiello. "Ho letto e condivido parola per parola la replica rivoltami dal pg e pm capo di Brescia, ma tutto va contestualizzato a quanto sta accadendo", ha proseguito ancora il legale. "Anche io infatti son convinto che, come i difensori hanno il dovere sacrosanto di prepararsi, studiare, leggere tutto e rimanere ancorati alle risultanze del fascicolo, così lo stesso obbligo dovrebbe governare il magistrato del pubblico ministero. Il dovere di lealtà, probità e soprattutto riserbo. Sottoscrivo volentieri ogni invito al riserbo, sono canoni che vanno sempre rispettati", ha continuato.