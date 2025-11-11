Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Il delitto di Garlasco
Nessuna novità

Delitto di Garlasco, le impronte sulla porta della villetta sono di Marco Poggi e di un operatore

Il perito nominato dal gip conferma i rilievi effettuati nel 2007: l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi non registra sviluppi

11 Nov 2025 - 17:37
© IPA

© IPA

Le due impronte digitali leggibili, trovate sulla porta d'ingresso della villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, appartengono a Marco Poggi e a un operatore. Lo ha stabilito il nuovo accertamento tecnico disposto dal giudice per le indagini preliminari e affidato al perito Giovanni Di Censo nell'ambito dell'incidente probatorio dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Le analisi hanno, inoltre, identificato come appartenenti alla vittima sei impronte digitali rilevate su una confezione in cellophane di cereali e su un sacchetto della spazzatura. L'esame non introduce elementi inediti rispetto alle ricostruzioni già elaborate dagli inquirenti nel corso delle indagini condotte 18 anni fa.

Leggi anche

Nordio torna sul caso Garlasco: "Estremamente difficile ricostruire la responsabilità di una persona dopo molti anni"

Le nuove analisi sulle impronte rappresentano uno degli ultimi passaggi dell'indagine riaperta sull'omicidio di Chiara Poggi. Dopo anni di verifiche e accertamenti, il procedimento attuale utilizza tecniche più aggiornate nella speranza di riuscire a estrarre nuove tracce utili a chiarire responsabilità o dinamiche ancora aperte.

Ti potrebbe interessare

garlasco
delitto di garlasco

Sullo stesso tema