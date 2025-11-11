Delitto di Garlasco, le impronte sulla porta della villetta sono di Marco Poggi e di un operatore

Le due impronte digitali leggibili, trovate sulla porta d'ingresso della villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, appartengono a Marco Poggi e a un operatore. Lo ha stabilito il nuovo accertamento tecnico disposto dal giudice per le indagini preliminari e affidato al perito Giovanni Di Censo nell'ambito dell'incidente probatorio dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Le analisi hanno, inoltre, identificato come appartenenti alla vittima sei impronte digitali rilevate su una confezione in cellophane di cereali e su un sacchetto della spazzatura. L'esame non introduce elementi inediti rispetto alle ricostruzioni già elaborate dagli inquirenti nel corso delle indagini condotte 18 anni fa.