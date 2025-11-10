Garlasco, lettera di minacce a Lovati e al legale Gallo: "Meglio che stai zitto"

"È un atto di intimidazione e non è il primo, sono una serie di atti", dice ancora Gallo, e racconta di episodi in cui si è sentito poco al sicuro. Tra questi, uno in particolare lo ha allarmato: avrebbe accompagnato il suo assistito Massimo Lovati alle poste, e sarebbe stato riconosciuto. "Si avvicina un signore - racconta -, che è un signore perbene, mi saluta, dice: 'La sto vedendo in tv, io la seguo. Posso dire una cosa avvocato? Deve stare attento perché prima o dopo le tirano due botte'". Il sospetto del legale è che la minaccia possa essere legata al caso di corruzione che ha visto coinvolto il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, ora indagato insieme all'ex procuratore Mario Venditti. "Io credo che sia molto correlata al fatto che, io non so cosa sappia Lovati, ma so che lui voleva chiarire alcune circostanze relative alle somme di denaro. Perché lì secondo me c'è la questione relativa anche alla corruzione. Lui sarebbe andato a dire la sua verità. Lovati ritiene che alcuni non hanno detto la verità".