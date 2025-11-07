Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti valuta di denunciare i pm di Pavia | L'attacco ai magistrati bresciani: "Hanno falsificato le carte per infamarmi"

Il delitto di Garlasco risale al 13 agosto 2007, quando la giovane Chiara Poggi fu trovata senza vita nella sua abitazione. Dopo anni di indagini e processi, la Corte di Cassazione ha definitivamente condannato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, stabilendo che sulla scena del crimine fosse presente una sola persona. Nel corso di successive indagini, Andrea Sempio, amico di Chiara, era stato iscritto nel registro degli indagati come possibile coautore, ma la sua posizione era stata successivamente archiviata. Nel marzo 2025, la Procura della Repubblica di Pavia ha nuovamente iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso in omicidio nei confronti di Chiara Poggi.