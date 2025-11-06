Nordio torna sul caso Garlasco: "Estremamente difficile ricostruire la responsabilità di una persona dopo molti anni"

Il ministro: "Sempre necessario rivedere un processo se emergono prove che dimostrano l'innocenza di un condannato". I legali di Andrea Sempio: "Il ministro ha ragione, prima di una nuova indagine provare l'innocenza di Stasi"
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a commentare il caso Garlasco definendo "estremamente difficile" ricostruire la responsabilità di una persona a distanza di molti anni dai fatti. Nordio ha richiamato l’importanza di riesaminare un processo quando emergono nuove prove che possano dimostrare l’innocenza di un condannato, sottolineando i rischi di un “doppio errore giudiziario” in assenza di certezze.