Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL RISCHIO DI UN DOPPIO ERRORE GIUDIZIARIO

Nordio torna sul caso Garlasco: "Estremamente difficile ricostruire la responsabilità di una persona dopo molti anni"

Il ministro: "Sempre necessario rivedere un processo se emergono prove che dimostrano l'innocenza di un condannato". I legali di Andrea Sempio: "Il ministro ha ragione, prima di una nuova indagine provare l'innocenza di Stasi"

06 Nov 2025 - 22:55
© Ansa

© Ansa

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a commentare il caso Garlasco definendo "estremamente difficile" ricostruire la responsabilità di una persona a distanza di molti anni dai fatti. Nordio ha richiamato l’importanza di riesaminare un processo quando emergono nuove prove che possano dimostrare l’innocenza di un condannato, sottolineando i rischi di un “doppio errore giudiziario” in assenza di certezze.

garlasco
delitto di garlasco
carlo nordio