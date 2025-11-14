Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Speciale Il delitto di Garlasco
IL LEGALE: "BASITI"

Garlasco, al Riesame su Venditti il pm non si presenta

Chiesto nuovamente il dissequestro dei dispositivi informatici nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari

di Davide Loreti
14 Nov 2025 - 20:26
01:34 

È durata poco meno di mezz'ora l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia durante la quale il legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha chiesto il dissequestro dei dispositivi informatici nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari per l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. In aula non era presente il pm. "Abbiamo solo preso atto di un atteggiamento dei pubblici ministeri che oggi non sono comparsi in aula pur avendo già da ieri avuto contezza della inconsistenza della notizia criminis", ha detto Domenico Aiello, l'avvocato di Venditti.

garlasco
delitto di garlasco