Garlasco, al Riesame su Venditti il pm non si presenta

È durata poco meno di mezz'ora l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia durante la quale il legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha chiesto il dissequestro dei dispositivi informatici nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari per l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. In aula non era presente il pm. "Abbiamo solo preso atto di un atteggiamento dei pubblici ministeri che oggi non sono comparsi in aula pur avendo già da ieri avuto contezza della inconsistenza della notizia criminis", ha detto Domenico Aiello, l'avvocato di Venditti.