Garlasco, Andrea Sempio: "C'è accanimento, vivo come se fossi ai domiciliari"

Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, racconta in tv il peso delle accuse, parlando di "accanimento" e di una vita "come ai domiciliari", mentre respinge ogni sospetto legato agli appunti economici trovati dagli investigatori. "Io al momento non ho una vita - ha aggiunto rispondendo alla domanda su come fosse cambiata la sua esistenza da indagato - . Io al momento sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso far niente, è come essere ai domiciliari".