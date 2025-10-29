Logo Tgcom24
la nuova indagine

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per nuovi esami

L'indagato nella nuova inchiesta si è sottoposto a una serie di test in una clinica di genetica molecolare

di Paola Miglio
29 Ott 2025 - 18:48
01:37 

Trasferta romana per Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Accompagnato dai suoi legali e dai consulenti, è entrato in una clinica di genetica molecolare della capitale per sottoporsi a una serie di esami di parte che serviranno per l'incidente probatorio. Nella maxi perizia chiesta dal gip di Pavia manca infatti l'ultimo e più importante dato, la comparazione tra uno dei dna trovati sulle unghie di Chiara e quello di Andrea Sempio.

Per la procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto avvenuto 18 anni fa, uno dei tre profili genetici rilevati appartiene a Sempio, amico del fratello di Chiara e che frequentava spesso la villetta di via Pascoli. Il dna rimasto sulla vittima non è però completo. La consulente genetista del gip di Pavia nell'udienza di settembre ha stabilito di procedere alla comparazione almeno per individuare la discendenza paterna attraverso un confronto biostatistico, cioè con un calcolo probabilistico. Confronto che avverrà nell'udienza finale dell'incidente probatorio del prossimo 18 dicembre. Una deadline importante per Andrea Sempio che con gli esami a cui si è appena sottoposto presenterà la sua posizione.

Nei giorni scorsi Sempio aveva accettato la richiesta dell'accusa sottoponendosi a misurazioni antropometriche, in sostanza altezza, lunghezza del passo e altre, presso l'istituto di medicina legale di Milano. I risultati verranno inseriti sulla scena del crimine per capire se Sempio possa o meno aver partecipato all'omicidio.

