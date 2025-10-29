Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per nuovi esami

Per la procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto avvenuto 18 anni fa, uno dei tre profili genetici rilevati appartiene a Sempio, amico del fratello di Chiara e che frequentava spesso la villetta di via Pascoli. Il dna rimasto sulla vittima non è però completo. La consulente genetista del gip di Pavia nell'udienza di settembre ha stabilito di procedere alla comparazione almeno per individuare la discendenza paterna attraverso un confronto biostatistico, cioè con un calcolo probabilistico. Confronto che avverrà nell'udienza finale dell'incidente probatorio del prossimo 18 dicembre. Una deadline importante per Andrea Sempio che con gli esami a cui si è appena sottoposto presenterà la sua posizione.