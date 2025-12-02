Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: "Le foto dimostrano che dice la verità"

Nelle precedenti indagini, Sempio aveva raccontato di essere passato in macchina con il padre in via Pascoli, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, notando "la presenza di un'ambulanza e persone", senza però fermarsi. In seguito, verso le 16, sarebbe tornato da solo, si sarebbe fermato, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe saputo da una giornalista "che era stata trovata morta una ragazza" e che qualcuno aveva iniziato a dire che si trattava di Chiara. Sempre secondo il suo verbale, Sempio sarebbe poi tornato a casa e successivamente ancora davanti alla villetta, questa volta insieme al padre. Giuseppe Sempio aveva confermato: "Mio figlio è uscito ed è tornato dopo un po' per dirmi che aveva saputo quello che era successo. Quindi siamo usciti di nuovo insieme e siamo tornati sul luogo del delitto".