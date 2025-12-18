Garlasco, Alberto Stasi all'incidente probatorio: "Sono sereno"

"Voglio essere qui ma non voglio rilasciare altre dichiarazioni, ti ringrazio" precisa proseguendo verso il tribunale. "Sono tranquillo e fiducioso" aggiunge Stasi mentre cerca di farsi strada tra le troupe televisive e di giornalisti. "È una giornata importante e Alberto come parte interessata si interessa" ha dichiarato uno dei suoi legali.



Al centro dell'udienza ci sarà il Dna maschile trovato sotto le unghie di Chiara Poggi per il quale gli esperti si confronteranno e che la consulenza della Procura della Repubblica di Pavia e del gip, Denise Albani, ritengono compatibile con quello di Andrea Sempio o dei componenti della linea paterna della sua famiglia. Dopo la discussione in incidente probatorio, quel che ne risulterà entrerà come prova in un eventuale processo che la Procura sembra intenzionata a chiedere.